Западные СМИ умудрились обвинить Россию, анализируя атаку США на Венесуэлу. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

В соцсети X политолог прокомментировал материал The Guardian под заголовком «"Путинизация" внешней политики США добралась до Венесуэлы».

«Даже когда это абсолютно не имеет отношения к России, они все равно могут связать это с Россией», — заявил Дизен.

В статье The Guardian утверждается, что президент США Дональд Трамп перестал соблюдать международные нормы и демонстративно их нарушает. Последствия грозят всему миру.