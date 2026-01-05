Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен стремится превратить Евросоюз в четвертый рейх. Такое мнение в интервью ТАСС высказал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

По его мнению, фон дер Ляйен видит в возможности создания "четвертого рейха" единственный способ поддержания мира в Европе. Парламентарий отметил, что в этом смысле политика главы ЕК на руку президенту России Владимиру Путину. Российский лидер свидетель развала Европейского союза, хотя он ничего не сделал во вред континенту, добавил Мем.

Политик назвал деятельность главы ЕК "полной катастрофой", противоречащей самим принципам создания Евросоюза. Мем напомнил, что изначально ЕС был основан для содействия миру, сейчас же фон дер Ляйен перевооружает Европу и хочет создать европейскую армию.

Фон дер Ляйен часто заявляет, что наибольшей угрозой для Европы является Россия, но правда в том, что она, наряду с такими публичными личностями, как глава евродипломатии Кая Каллас и другими "поджигателями войны", является реальной угрозой распада ЕС, подытожил Мем.