Токаев высказался о физической форме Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Туркестан" рассказал, как во время поездки в Бишкек президент России Владимир Путин провел прием против молодого дзюдоиста и "отстоял честь старшего поколения".

Таким образом казахстанский лидер ответил на вопрос журналиста о том, кто из коллег - лидеров стран СНГ занимается спортом.

Токаев и Путин посетили Бишкек в ноябре 2025 года. Глава РФ и другие лидеры стран СНГ тогда приняли участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Токаев добавил, что также "физически силен" президент Азербайджана Ильхам Алиев, который не пропускает тренировки. Президент Киргизии Садыр Жапаров играет в футбол, премьер-министр Армении Никол Пашинян - велосипедист, белорусский лидер Александр Лукашенко играет в хоккей, а у главы Таджикистана Эмомали Рахмона закалка воина-моряка, рассказал казахстанский президент.