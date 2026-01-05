Глава евродипломатии Кая Каллас поддержала действия Вашингтона в Венесуэле, чтобы переманить американского лидера Дональда Трампа на свою сторону в украинском конфликте. Об этом в эфире канала Deep Dive заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Военный аналитик отметил, что Каллас многому научилась, и пробует манипулировать Трампом.

«Сейчас она пытается заставить Трампа сменить сторону в украинском конфликте, и использовать его в своих интересах. Но это не поможет», — заявил Макгрегор.

Он уверен, что уловка Каллас не сработает, поскольку у американского президента имеется свое видение того, как должно происходить урегулирование украинского кризиса.

Пекин раскритиковал военную операцию США в Венесуэле

Ранее СМИ написали, что заявление Каллас о Венесуэле показало беспринципность и двойные стандарты ЕС.