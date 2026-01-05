Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что похудел на 9 кг и ежедневно занимается йогой.

«Втянулся в ежедневные занятия йогой, но без медитации... Действительно, похудел на 9 кг, что улучшило самочувствие», — сказал Токаев в интервью газете «Туркестан».

Он также поделился, что несколько раз в неделю играет в настольный теннис.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что в ходе переговоров о смягчении санкций посланник президента США Джон Коул предложил организовать поставки дефицитного препарата для похудения Zepbound для личного пользования президента Белоруссии Александра Лукашенко.