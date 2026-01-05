Токаев высказался о встрече Путина и Назарбаева

Президент России Владимир Путин ценит первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как опытного политика, стоявшего у истоков евразийской интеграции. Об этом заявил действующий казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Туркестан".

Токаев отметил, что Путина отличает благожелательное отношение к друзьям и коллегам. Политик обратил внимание, что в субботний день, 27 декабря, несмотря на серьезную загруженность по работе, глава РФ все же нашел время для неспешной беседы с бывшим коллегой.

По мнению казахстанского президента, состоявшаяся встреча говорит о высоких человеческих качествах Путина. Токаев добавил, что его не интересует содержание таких бесед, он никогда не задает вопросов на эту тему.

Встреча Путина и Назарбаева состоялась 27 декабря в Кремле. На кадрах со встречи политики сидели за круглым столом напротив друг друга, перед ними стояли столовые приборы и бокалы.

До этого глава России и экс-лидер Казахстана виделись в мае 2025 года.

Назарбаев был лидером Казахстана с 1991 года. 19 марта 2019-го он объявил об отставке, назвав Токаева своим преемником.