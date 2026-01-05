Трамп рассказал новые подробности об операции США в Венесуэле

Глава Белого дома Дональд Трамп пообщался с журналистами на борту президентского самолета по пути в Вашингтон из Флориды, где он проводил рождественско-новогодние праздники в собственном поместье Мар-а-Лаго. Во время беседы американский президент рассказал подробности операции США по захвату Николаса Мадуро, а также сделал ряд новых заявлений.

© Российская Газета

"РГ" собрала главные заявления Трампа:

- Венесуэла сейчас - мертвая страна. Мы должны вернуть ее к жизни.

- Мы контактируем с людьми, только что вступившими в должность. Мы фактически управляем страной.

- Прямо сейчас мы хотим наладить нефтедобычу, починить страну, восстановить ее, а потом провести выборы.

- Выборы состоятся в нужный момент. Главное, что нужно сделать, это исправить ситуацию. Страна находится в плачевном состоянии.

- В первую очередь мы стремимся починить страну, поскольку там бардак, ею управляли ужасным образом.

- Туда придут крупные нефтяные компании. Они восстановят инфраструктуру.

- Мадуро сдался немедленно и правильно сделал. Он поднял руки и сдался. Операция была быстрой и жестокой. Это было очень насильственным, но мы действовали очень эффективно.

- Мы были готовы ко второй волне. У нас все было готово, но мы думаем, что она нам не понадобится.

- Колумбией руководит больной человек.

- Президенту Колумбии нравится производить кокаин и продавать его в США. Он еще недолго будет этим заниматься.

Куба

- Куба готова пасть. Страна выглядит так, будто готова пасть. Я не знаю, как они будут держаться, и будут ли.

- У Кубы сейчас нет доходов. Она получала все доходы от венесуэльской нефти, а теперь больше их не получает.

- Я думаю, Куба просто падет. Я не думаю, что нам нужны какие-то действия, похоже, что она просто падет.

Гренландия

- Нам нужна Гренландия с точки зрения национальной безопасности.

- Гренландия - это стратегически важный регион.

- Европейскому союзу тоже необходимо, чтобы Гренландия принадлежала нам.

- Мы следим за протестами в очень пристально.

- Если они (власти Ирана - прим. "РГ") начнут убивать людей… Я полагаю, что их ждет очень жесткий удар со стороны США.