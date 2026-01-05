Родригес: Венесуэла привержена миру и стремится жить в атмосфере уважения
Венесуэла стремится жить в атмосфере уважения и международного сотрудничества.
Об этом заявила исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.
«Венесуэла подтверждает свою приверженность миру и мирному сосуществованию. Наша страна стремится жить без внешних угроз, в атмосфере уважения и международного сотрудничества», — написала она в Telegram-канале.
Родригес также обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу. Она отметила, что народы США и Венесуэлы заслуживают мира, а не войны.
Ранее Трамп пригрозил Родригес, в случае если она не примет «правильные» решения.
Правительства Испании, Бразилии, Чили, Колумбии, Мексики и Уругвая выступили с совместным заявлением, в котором осудили операцию США в Венесуэле.
Действия США в Венесуэле также осудили в России, Китае, во Франции, в Бразилии, Колумбии и целом ряде других стран.