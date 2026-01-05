Куба объявила двухдневный траур по погибшим при защите Мадуро кубинцам
Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил в стране двухдневный национальный траур по погибшим при защите лидера Венесуэлы Николаса Мадуро кубинцам, следует из опубликованного президентского указа.
Об этом пишет Cubadebate.
«Объявить два дня национального траура с 06:00 5 января до 00:00 6 января 2026 года», — говорится в документе.
При защите Мадуро во время операции США в Венесуэле погибли 32 кубинца.
Ранее сообщалось, что число погибших при операции США в Венесуэле достигло 80.