Куба объявила двухдневный траур по погибшим при защите Мадуро кубинцам

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил в стране двухдневный национальный траур по погибшим при защите лидера Венесуэлы Николаса Мадуро кубинцам, следует из опубликованного президентского указа.

Об этом пишет Cubadebate.

«Объявить два дня национального траура с 06:00 5 января до 00:00 6 января 2026 года», — говорится в документе.

При защите Мадуро во время операции США в Венесуэле погибли 32 кубинца.

Ранее сообщалось, что число погибших при операции США в Венесуэле достигло 80.