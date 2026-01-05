Трамп раскрыл способ возвращения потраченных на Украину денег

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что Вашингтон вернет много денег, вложенных в Украину, за счет сделки с Киевом по минеральным ресурсам. Об этом он рассказал журналистам, пишет РИА Новости.

«Я вернул значительную часть этого назад, потому что мы заключили сделку по редкоземельным элементам, и мы получим обратно большую часть этих денег, возможно, все деньги, а может быть, даже больше, чем все деньги», — отметил политик.

Двумя днями ранее Дональд Трамп в ходе пресс-конференции рассказал, что Вашингтон не теряет деньги на украинском конфликте, а зарабатывает на нем. Он объяснил, что Штаты поставляют НАТО много боеприпасов, за которые альянс платит деньги.

Помимо этого, Дональд Трамп заявил, что на Украине творится бардак. Он объяснил, что в ходе урегулирования конфликта появился прогресс, однако мирному урегулированию мешает хаос, который творился на Украине до избрания его на второй президентский срок.