Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в факт нанесения Украиной удара по государственной резиденции президента России. Трансляцию его выступления вел Белый дом. Комментируя тему возможного обстрела объекта в Новгородской области, американский лидер выразил сомнение.

"Я не верю, что этот удар имел место", — сказал Трамп.

Он уточнил, что, по его данным, "что-то произошло достаточно близко", но это не было атакой на резиденцию. Отвечая на вопрос, почему ранее он критически отозвался о возможной атаке, Трамп пояснил, что тогда информация была непроверенной.

"Теперь, когда мы смогли проверить… Мы не считаем, что это произошло", — заявил он.

В завершение президент США добавил, что надеется на урегулирование конфликта между Россией и Украиной. В ночь с 28 на 29 декабря беспилотники ВСУ попытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области (Валдай).

В России назвали инцидент террористическим актом, пообещали "недипломатический" ответ. Украина отрицает свою причастность, называя обвинения ложью с целью сорвать мирные переговоры.