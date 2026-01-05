Родригес: Венесуэла приглашает правительство США к совместной работе

Венесуэла приглашает правительство Соединенных Штатов к совместной работе над программой сотрудничества, сообщила исполняющая обязанности президента латиноамериканской страны Дельси Родригес. Ее слова передает РИА Новости.

"Мы приглашаем правительство США к совместной работе над повесткой сотрудничества, ориентированной на общее развитие в рамках международного права", - заявила Родригес по итогам совещания правительства.

До этого глава Госдепа США Марко Рубио сообщил о том, что проведение новых выборов в Венесуэле после захвата президента страны Николаса Мадуро является преждевременным. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет добиться своих целей быстрее, чем оппозиция Венесуэлы сможет сформировать новое правительство, и потому ожидает "большего сотрудничества и соблюдения соглашений" от страны под руководством вице-президента Делси Родригез.

3 января американские вооруженные силы нанесли удар по Венесуэле. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса.