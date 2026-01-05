Трамп: присутствие американских военных в Венесуэле зависит от дальнейших событий

Президент США Дональд Трамп заявил, что присутствие американских военных в Венесуэле зависит от дальнейших событий.

«Это зависит от того, что произойдёт. Это немного зависит от новой администрации, если их так можно назвать», — цитирует его РИА Новости.

Трамп также заявил, что США сейчас фактически управляют Венесуэлой.

Ранее министр войны США Пит Хегсет допустил возможность проведения полномасштабной военной операции на территории Венесуэлы.