Трамп: присутствие американских военных в Венесуэле зависит от дальнейших событий
Президент США Дональд Трамп заявил, что присутствие американских военных в Венесуэле зависит от дальнейших событий.
«Это зависит от того, что произойдёт. Это немного зависит от новой администрации, если их так можно назвать», — цитирует его РИА Новости.
Трамп также заявил, что США сейчас фактически управляют Венесуэлой.
Ранее министр войны США Пит Хегсет допустил возможность проведения полномасштабной военной операции на территории Венесуэлы.