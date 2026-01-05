Трамп не исключил военную операцию в Колумбии

Президент США Дональд Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в производстве кокаина, и не исключил военную операцию против него по примеру Мадуро. Трансляцию его выступления ведет Белый дом.

© Газета.Ru

Трамп заявил журналистам, что Петро "производит кокаин" и что президенту Колумбии "стоит быть осторожнее". Как отмечается, эти слова прозвучали после того, как США сообщили о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. В ответ на заявление американского лидера президент Колумбии призвал своего коллегу прекратить распространять клеветнические обвинения в его адрес.

При этом он подчеркнул, что за десятилетия борьбы колумбийской юстиции с наркокартелями его имя ни разу не звучало в соответствующих судебных материалах.

"За 50 лет нет ни в одном судебном деле по наркоторговле - ни в прошлом, ни сейчас. Прекратите на меня клеветать, господин Трамп", - написал Петро в социальной сети Х.

До этого к Трампу обратилась премьер-министр Дании Мете Фредериксен с призывом прекратить обсуждать возможность присоединения Гренландии к США.