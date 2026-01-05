Трамп: в военной операции США в Венесуэле было убито много граждан Кубы

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе операции американских вооруженных сил в Венесуэле было убито много граждан Кубы, которые охраняли венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

"Вы знаете, вчера погибло много кубинцев. Вам это известно. Погибло много кубинцев", - сказал он в воскресенье журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где американский лидер проводил праздники в своем поместье Мар-а-Лаго.

"На другой стороне было много смертей. На нашей стороне не было, но, к сожалению, на другой стороне было много смертей. Вчера погибло много кубинцев, которые пытались его защитить", - добавил Трамп.