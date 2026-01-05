Трамп: США нужна Гренландия из-за угрозы российских и китайских кораблей

Дональд Трамп неоднократно говорил о потенциальном присоединении Гренландии к США: купить остров у Дании он хотел еще во время своего первого президентства, а после возращения в Белый дом он вернулся и к этому вопросу. 22 декабря 2025 года президент США объявил о назначении спецпосланника по Гренландии: им стал губернатор Луизианы республиканец Джефф Лэндри, который, как и Трамп, хочет, чтобы Гренландия, самоуправляемая территория Дании, стала частью Соединенных Штатов.

Угрозы Трампа

В интервью The Atlantic Трамп подтвердил, что Венесуэла, возможно, не последняя страна, подвергшаяся американскому вмешательству. "Нам абсолютно необходима Гренландия", — заявил президент США, уверяя, что остров "окружен российскими и китайскими кораблями".

Трамп заявил, что считает необходимым сохранение контроля над Западным полушарием, ссылаясь на свою собственную версию доктрины Монро XIX века, которая отвергала европейский колониализм в этом полушарии. Он называет свой подход "доктриной Донро". Однако в интервью он сказал, что решение о похищении президента Венесуэлы было принято не только из-за географических факторов.

"Дело не в полушарии. Дело в стране. Дело в отдельных странах", — сказал Трамп. Его спросили, может ли нападение на Венесуэлу свидетельствовать о готовности к военным действиям с целью захвата Гренландии.

Госсекретарь Марко Рубио заявил накануне, что после операции в Венесуэле миру следует обратить на это внимание. "Когда он (Трамп) говорит вам, что собирается что-то сделать, когда он говорит вам, что собирается решить проблему, он имеет это в виду", — заявил Рубио.

Трамп заявил, что решать, что означают действия американских военных в Венесуэле для Гренландии, должны другие.

"Им придется самим это оценить. Я действительно не знаю. Вчера Марко был ко мне очень щедр. Знаете, я тогда не имел в виду Гренландию. Но нам Гренландия абсолютно необходима. Она нужна нам для обороны", - повторил Трамп.

"Это не просто неправильно. Это неуважительно" Лидеры Дании и Гренландии в воскресенье призвали президента США прекратить угрозы, передает Reuters. Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил: "Когда президент Соединенных Штатов говорит, что "нам нужна Гренландия", и связывает нас с Венесуэлой и военной интервенцией, это не просто неправильно. Это неуважительно".

"Совершенно бессмысленно говорить о необходимости захвата Гренландии Соединенными Штатами. США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран, входящих в состав Королевства Дания", — заявила премьер Дании Метте Фредериксен.

"Я настоятельно призываю США прекратить угрозы в адрес исторически близкого союзника, а также в адрес другой страны и другого народа, которые очень четко заявили, что не продают себя", - добавила Фредериксен. Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен призвал Вашингтон уважать территориальную целостность королевства: "Гренландия уже является частью НАТО. Королевство Дания и Соединенные Штаты работают вместе для обеспечения безопасности в Арктике. Королевство Дания значительно нарастило свои усилия по обеспечению безопасности в Арктике — только в 2025 году мы выделили $13,7 млрд, которые могут быть использованы в Арктике и Северной Атлантике.

Потому что мы серьезно относимся к нашей совместной безопасности. И да, мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания". Президент Финляндии Александр Стубб и премьер Норвегии Йонас Гар Стёре поддержали Данию на фоне напряженности вокруг американских претензий на Гренландию.

"Никто не решает за Гренландию и Данию, кроме как сами Гренландия и Дания. Дания имеет нашу полную поддержку", — заявил Стубб.

"Гренландия - неотъемлемая часть Датского Королевства. Норвегия полностью солидарна с Датским Королевством", — заявил Стёре.

"Скоро"

На следующий день после атаки США на Венесуэлу жена замглавы аппарата Белого дома Кэти Миллер опубликовала в соцсетях карту Гренландии, окрашенную в цвета американского флага, с подписью "Скоро". А британская газета The Guardian после венесуэльской операции назвала Данию одной из потенциальных "следующих целей" Вашингтона.