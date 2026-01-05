Трамп: в Венесуэле нет лидера оппозиции, поэтому США будут управлять ею

Соединенные Штаты будут управлять Венесуэлой, используя ее нефть и ресурсы в своих интересах, поскольку в стране нет достойного лидера оппозиции для проведения выборов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с New York Post.

"Мы должны управлять страной, соблюдая закон и порядок. Мы должны управлять страной таким образом, чтобы использовать в своих интересах имеющиеся у них экономические ресурсы - ценную нефть и другие ценные ресурсы", - сказал он, отвечая на вопрос о выборах в республике.

Американский лидер отметил, что оппозиционные кандидаты якобы не пользуются достаточной поддержкой для победы в выборах.

Кроме того, по мнению Трампа, проведение президентских выборов в Венесуэле - второстепенный вопрос на фоне якобы приближающегося экономического коллапса.

Глава Белого дома отметил, что республика стала "страной третьего мира, готовой к провалу". 3 января Вооруженные силы США атаковали Венесуэлу.

Взрывы были зафиксированы в столице страны Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди других целей оказались авиабаза Ла-Карлота, станция связи Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и ряд других стратегически важных объектов. Президент США назвал операцию успешной, заявив о захвате американскими военными Мадуро и его супруги Силии Флорес.