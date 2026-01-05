Атака Соединенных Штатов на Венесуэлу значительно ослабила аргументы стран Запада против спецоперации на Украине. Вероятно, это лишь приблизило наступление многополярного мира, написала британская газета The Telegraph.

«Западные моральные аргументы против спецоперации, безусловно, будет сложнее поддерживать, и они, вероятно, не найдут отклика в так называемых странах "Глобального Юга"», — сказано в статье.

Как указали журналисты, недовольство действиями главы США Дональда Трампа в странах Южной Америки и гнев в развивающихся странах мира могут сыграть на руку России.

Ранее британские СМИ написали, что в Европе произошел раскол из-за атаки США на Венесуэлу и захвата президента страны Николаса Мадуро. Европейские лидеры разделились во мнениях по поводу американской операции.

В частности, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сложно судить о правовой стороне операции США против Венесуэлы. По его словам, чтобы дать правовую оценку действиям Вашингтона, потребуется время.