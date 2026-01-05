Испания и пять стран Латинской Америки осудили операцию США в Венесуэле

Правительства Испании, Бразилии, Чили, Колумбии, Мексики и Уругвая выступили с совместным заявлением, в котором осудили операцию США в Венесуэле.

Об этом пишет The Washington Post.

«Правительства Испании, Бразилии, Чили, Колумбии, Мексики и Уругвая заявили, что вмешательство США в дела Венесуэлы является «крайне опасным прецедентом для мира и региональной безопасности и ставит под угрозу гражданское население», — говорится в материале.

В заявлении сказано, что действия США «угрожают политической, экономической и социальной стабильности в регионе».

Страны также призвали к диалогу, переговорам и уважению воли венесуэльского народа для урегулирования ситуации.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо назвал действия США в Венесуэле нефтяной авантюрой.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что военная операция США в Венесуэле продемонстрировала полную неэффективность международного права и Устава ООН, уступивших место праву сильного.

Нападение США на Венесуэлу также осудили в России, Китае, во Франции, в Бразилии, Колумбии и целом ряде других стран.