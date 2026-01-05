Reuters: дома мирных жителей были повреждены в ходе операции США в Венесуэле
Дома мирных жителей были повреждены в ходе военной операции США в Венесуэле, пишет Reuters.
«Некоторые дома в городе Катия-ла-Мар недалеко от столицы Венесуэлы Каракаса были повреждены или разрушены в ходе военной операции США», — говорится в материале со ссылкой на местных жителей.
Агентство приводит истории нескольких владельцев повреждённых домов. Один из них рассказал, что проснулся от оглушительного шума.
«Мы остались живы чудом», — сказал он.
Сколько именно домов пострадало — не уточняется.
Ранее сообщалось, что число погибших при операции США в Венесуэле достигло 80.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что в ходе похищения президента страны Николаса Мадуро была ликвидирована значительная часть сотрудников его службы безопасности.