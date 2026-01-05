Дома мирных жителей были повреждены в ходе операции США в Венесуэле

Дома мирных жителей были повреждены в ходе военной операции США в Венесуэле, пишет Reuters.

«Некоторые дома в городе Катия-ла-Мар недалеко от столицы Венесуэлы Каракаса были повреждены или разрушены в ходе военной операции США», — говорится в материале со ссылкой на местных жителей.

Агентство приводит истории нескольких владельцев повреждённых домов. Один из них рассказал, что проснулся от оглушительного шума.

«Мы остались живы чудом», — сказал он.

Сколько именно домов пострадало — не уточняется.

Ранее сообщалось, что число погибших при операции США в Венесуэле достигло 80.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что в ходе похищения президента страны Николаса Мадуро была ликвидирована значительная часть сотрудников его службы безопасности.