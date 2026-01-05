В Венесуэле вспыхнули протесты из-за похищения Мадуро

Жители венесуэльской столицы Каракас вышли на протестную акцию в знак поддержки похищенного президента республики Николаса Мадуро, которого в скором времени ожидает суд в США. Об этом сообщает корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев.

Уточняется, что толпа протестующих начала выкрикивать лозунги. Некоторые участники митинга держат флаги Венесуэлы.

В рамках шествия на нем выступила дочь экс-президента страны Уго Чавеса Росинес.

Ранее Николаса Мадуро прокатили по Нью-Йорку и сняли на видео. Лидеру Боливарианской республики должны официально зачитать обвинения в суде Нью-Йорка в понедельник, 5 января. Он предстанет перед окружным судом Нижнего Манхэттена.