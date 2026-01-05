В США раскрыли публичный сигнал Мадуро перед похищением из Венесуэлы

Постоянные публичные танцы и «другие проявления безразличия» президента Венесуэлы Николаса Мадуро стали причинами, по которым администрация американского лидера Дональда Трампа могла принять решение о похищении политика. С таким мнением выступили обозреватели газеты New York Times.

Уточняется, что в конце декабря Мадуро не стал принимать ультиматум главы Белого дома. Согласно нему, политик должен был покинуть свой пост и отправиться в изгнание в Турцию. Однако вместо того, чтобы принять условия Трампа, Мадуро на этой неделе вышел на публику и в прямом эфире гостелевидения станцевал под фразу: «Никакой безумной войны».

По оценкам журналистов, для лидера Боливарианской республики это был «слишком лишний танцевальный номер». Как уверяют близкие источники, свою роль в принятии ключевого решения о захвате президента Венесуэлы сыграли регулярные танцы и его безразличие на диалог с Трампом в последние недели.

Все эти сигналы помогли убедить некоторых членов команды Трампа в том, что президент Венесуэлы насмехается над ними и «пытается разоблачить то, что он считал блефом», пишет издание. В этой связи высокопоставленные лица Белого дома решили воплотить в жизнь военные угрозы, добавили авторы.

Ранее захваченного спецназом Николаса Мадуро прокатили по Нью-Йорку и сняли на видео. Газета The Washington Post (WP) писала, что Мадуро официально зачитают обвинения в суде Нью-Йорка 5 января. Политик предстанет перед окружным судом Нижнего Манхэттена.