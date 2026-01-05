Фицо: Евросоюз в своей антироссийской политике «может дойти до края пропасти»

Европейский союз в своих антироссийских подходах «может дойти до края пропасти», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«С одобренным военным кредитом сегодня это уже €280 млрд, которые ЕС дал на поддержку Украины в войне с Россией, санкционные пакеты, заморозка российских активов, и я уже не знаю, что во имя ненависти по отношению к России родилось в головах брюссельских чиновников», — цитирует Фицо РИА Новости.

Премьер Словакии также отметил, что во внешней политике ЕС преобладает ненависть к России.

Ранее он заявил, что Владимир Зеленский, по его мнению, в первую очередь заинтересован в поставках оружия, а не в поиске мирного решения.

Фицо также сообщил об отказе Словакии продолжать финансировать военные нужды Украины.