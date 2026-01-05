Стало известно, куда сбежит верховный лидер Ирана

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи разработал план эвакуации из страны в случае, если иранским силовикам не удастся подавить протесты. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на отчет разведки.

В статье говорится, что 86-летний иранский лидер планирует бежать из Тегерана в сопровождении ближайшего окружения, состоящего из 20 помощников и членов семьи, если он увидит, что армия и силы безопасности начнут переходить на сторону протестующих или перестанут выполнять приказы.

"Хаменеи бежит в Москву, поскольку для него нет другого места", - заявил газете Бени Сабти, который десятилетиями служил в израильской разведке после бегства из Ирана через восемь лет после исламской революции.

План побега, отмечает Times, основан на опыте бегства свергнутого в декабре 2024 года сирийского лидера Башара Асада, который сбежал из Дамаска в Москву, чтобы воссоединиться со своей семьей, прежде чем столица страны была захвачена.

В Иране протестующие вышли на улицы с оружием

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).