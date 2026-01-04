Страна ЕС отказалась поддержать заявление Каллас по Венесуэле

Венгрия стала единственной из 27 стран-членов ЕС, которая не поддержала заявление главы евродипломатии Каи Каллас о вторжении США в Венесуэлу, пишет на официальном сайте Европейская служба внешних связей.

В своем заявлении Кая Каллас уточнила, что Брюссель призывает всех участников к спокойствию и сдержанности, «чтобы избежать эскалации и обеспечить мирное разрешение кризиса».

Дипломат напомнила, что ЕС неоднократно выражал сомнения в легитимности президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Каллас добавила, что Евросоюз выступает за «мирный переход к демократии в стране под руководством Венесуэлы, с уважением к ее суверенитету».

В службе отметили, что заявление главы евродипломатии поддержали Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия и все остальные страны сообщества, кроме Венгрии.