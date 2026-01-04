Евросоюз (ЕС) в антироссийской политике готов дойти до края пропасти. С таким заявлением выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«С одобренным военным кредитом это уже 280 миллиардов евро, которые ЕС дал на поддержку Украины в войне с Россией, санкционные пакеты, заморозка российских активов, и я не знаю, что во имя ненависти по отношению к России родилось в головах брюссельских чиновников», — посетовал политик.

Европейский лидер поздравил с Новым годом на русском языке

При этом, по словам Фицо, европейские чиновники «конечно, не упали с Луны, они там представляют конкретные страны». Премьер добавил, что во внешней политике Европейского союза преобладает ненависть к России.

Ранее Роберт Фицо рассказал, что час спорил с главой Евросовета Антониу Коштой из-за финансовой помощи Украине. 12 декабря глава словацкого правительства провел часовой телефонный разговор с Коштой.

До этого Фицо сравнил Украину с черной дырой, которая поглощает деньги Евросоюза.