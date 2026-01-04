Силовики провезли Мадуро по Нью-Йорку в открытом фургоне

Силовики демонстративно провезли в открытом фургоне законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро по улицам Нью-Йорка. Об этом пишет «Комсомольская правда».

США провели операцию в Венесуэле в субботу, 3 января. В ходе акции американские военные подавили систему ПВО, уничтожили охрану Мадуро, захватили в плен главу республики и его супругу.

Китай, Россия и ряд других государств осудил действия США, призвал Белый дом немедленно освободить президента Венесуэлы.

На кадрах, представленных очевидцами, по Третьей авеню в Бруклине продвигается небольшая колонна машин. В одной из них открыты боковая и задние двери, что позволяет видеть как охрану, так и главу государства.

За машиной с президентом, за которого на последних выборах проголосовали свыше 51% венесуэльцев, двигается толпа зевак.

Комментаторы в соцсетях сравнили процессию с триумфальными шествиями времен Древнего Рима, в ходе которых легионеры вели по улицам городов пленных воинов противника, женщин, детей, подталкивали изможденных людей копьями в спины, издевались над ними.