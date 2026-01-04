В Германии раскрыли, что станет с Украиной после инцидента в Венесуэле

Владимир Зеленский будет с тревогой следить за дальнейшим развитием событий в Венесуэле, пишет аналитический немецкий журнал Focus.

В субботу, 3 января, США провели силовую акцию в Каракасе. В ходе операции боевики спецподразделений уничтожили охрану президента Венесуэлы Николаса Мадуро, захватили главу государства и его супругу в плен и вывезли из страны.

По предварительным данным, в ходе операции погибли 80 человек, в том числе, гражданские лица. Вашингтон пообещал повторить акцию, в том случае, если власти республики не выполнят все условия США.

«В связи с ударом США по Венесуэле и задержанием лидера страны Николаса Мадуро конфликт на Украине как минимум на время отошел на задний план. При этом Владимир Зеленский будет с тревогой следить за дальнейшим развитием ситуации в Южной Америке», — предположил автор статьи.

Аналитик заметил, что даже на Западе звучат голоса о том, что США нарушили международное право.

Кроме того, по мнению обозревателя, силовая, жесткая акция США развязала руки России. Во-первых, Москве на ее фоне будет легче продвигать свою точку зрения на события на Украине и она будет звучать убедительнее, в том числе для стран глобального Юга.

Во-вторых, перенос внимания Белого дома на Южную и Центральную Америку опасен для Зеленского тем, что США перестанут заниматься Украиной, отложат в сторону украинский кейс, констатировал автор статьи.

Ранее канадский политолог Иван Качановский предположил, что Зеленский может стать следующей целью Трампа. Украинский лидер пока не осознает, добавил эксперт, что его судьба висит на волоске.