До 80 выросло число жертв атаки США на Венесуэлу

Московский Комсомолец

Число погибших во время военной операции США в Венесуэле выросло до 80 человек. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника.

Выросло число жертв атаки США на Венесуэлу
© Global Look Press

Ранее министр обороны страны Владимир Падрино Лопес заявил, что при захвате президента Николаса Мадуро была убита значительная часть личной охраны.

Напомним, США 3 января провели масштабную операцию, в ходе которой Мадуро был арестован и вывезен из страны. США намерены судить его в Нью-Йорке за наркотерроризм.