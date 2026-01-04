В Гренландии выступили с заявлением на фоне угроз Трампа

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен призвал не паниковать на фоне угроз со стороны Соединенных Штатов. Об этом пишет РИА Новости.

В воскресенье, 4 января, жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти разместила в соцсетях изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила подписью «Скоро».

«Первым делом позвольте я совершенно четко и совершенно спокойно скажу, что нет причин для паники или неуверенности. Изображение, которым поделилась Кэти Миллер, где Гренландия предстает обернутой в американский флаг, совершенно ничего не меняет», — отметил Нильсен.

Чиновник заметил, что Гренландия не продается, ее будущее не решается публикациями в соцсетях. Однако, добавил он, «это изображение неуважительное».

Трамп: США нуждаются в Гренландии

По его словам, отношения между странами и народами строятся на международном праве и уважении, а не на символических обозначениях, игнорирующих статус и права гренландцев.

Ранее сообщалось, что США при президенте Дональде Трампе снова стали проводить агрессивную, милитаристскую политику.

Нанесли удары по ряду суверенных стран, заявили о желании расширить границы за счет соседей — Кубы, Мексики, Канады, выразили желание приобрести Гренландию, Панамский канал, несколько российских островов.