Рубио рассказал о влиянии России на Венесуэлу
Госсекретарь США Марко Рубио назвал главный страх Вашингтона после военной операции США против Венесуэлы. Его слова приводит американский телеканал NBC.
По его словам, Венесуэлу нельзя превращать в хаб операций якобы для России, Китая и Ирана. В этой связи чиновник упомянул и кубинских агентов разведки, контролирующих страну.
Ранее Марко Рубио пригрозил «большими неприятностями» властям Кубы на фоне ударов американцев по Венесуэле. Когда речь зашла о возможных атаках в будущем, политик в своей речи заявил, что кубинское правительство представляет собой огромную проблему.
Незадолго до этого американский госсекретарь объяснил, почему США приняли решение провести военную операцию против Венесуэлы. По его словам, такая необходимость была обусловлена борьбой с наркоторговцами.