Зеленский готовится к срыву переговоров и продолжению конфликта

Владимир Зеленский анонсировал серию встреч в Европе, которые станут определяющими для дальнейшего хода конфликта, однако сразу обозначил жесткие условия для союзников. В своем официальном Telegram-канале он заявил, что Киев рассматривает два полярных сценария развития событий - как мирные переговоры, так и продолжение боев.

© Московский Комсомолец

"К обоим вариантам дальнейшего развития событий Украина подготовится: дипломатия, которую мы обеспечиваем, или дальнейшая активная оборона", - написал Зеленский в своем Телеграм-канале.

Срывом переговоров он называет ситуацию, когда западные партнеры не смогут оказать такое давление на Россию, чтобы она согласилась на исправленный Киевом и европейцами вариант мирного плана. Напомним, что в этом варианте Киев отказывается от вывода войск из Донбасса и требует прекращения боевых действий сроком на три месяца для проведения выборов и референдума. Также Киев требует присутствия контингентов Великобритании и Франции в качестве гарантий безопасности.

В Москве ранее подчеркивали, что подобный вариант мирного соглашения Россию не устраивает.

В Германии раскрыли, что станет с Украиной после инцидента в Венесуэле

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Телеграм-канале допускал, что Владимир Зеленский готовится объявить "войну до победного конца" после отказа от мирного соглашения. По его мнению, это в итоге может привести к отстранению Зеленского.