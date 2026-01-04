Трамп: США нуждаются в Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону «абсолютно необходима» Гренландия и допустил дальнейшие вмешательства в дела других стран. Об этом пишет журнал The Atlantic, автор которого пересказывает свою беседу с Трампом в его гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич. Издание передает, что политик описал остров, являющийся автономной территорией Дании — члена НАТО, — как район, «окруженный российскими и китайскими кораблями».

«Нам абсолютно необходима Гренландия», — сказал он, обсуждая стратегическое значение острова. При этом, рассуждая о возможных операциях за рубежом, он добавил: «Знаете, восстановление и смена режима, как бы вы это ни называли, лучше, чем то, что у вас есть сейчас. Хуже уже не будет», — цитирует издание Трампа.

Журнал отмечает, что Трамп говорил на фоне обсуждения ситуации в Венесуэле и фигуры Делси Родригес, занимающей один из ключевых постов в руководстве страны. Он предупредил, что, по его мнению, ей «придется заплатить очень высокую цену, вероятно, даже больше, чем Мадуро», если она «не поступит правильно». В материале говорится, что тон этих заявлений резко контрастировал с похвалами в адрес Родригес, которые, по версии автора, прозвучали от Трампа спустя несколько часов после описываемых событий.

Контекст вокруг высказываний о Гренландии The Atlantic связывает с прежними инициативами Трампа. В 2019 году он уже предлагал идею покупки острова у Дании, объясняя это интересами национальной безопасности и планами по укреплению присутствия США в Арктике. Копенгаген тогда отверг возможность сделки, назвав ее неприемлемой. Издание указывает, что нынешние слова Трампа о том, что США «абсолютно необходима» Гренландия, показывают, что эта тема продолжает оставаться в его повестке и увязывается им с соперничеством с Россией и Китаем в высоких широтах.