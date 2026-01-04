Трамп разразился угрозами в адрес Делси Родригес, заменившей Мадуро

Дональд Трамп выступил с угрожающим заявлением в адрес вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, которая после захвата Николаса Мадуро исполняет обязанности главы государства, сообщает РИА Новости.

"Если Родригес не поступит правильно, ей придётся заплатить очень высокую цену - вероятно, даже более высокую, чем Мадуро", - сказал президент США, не уточнив, что это за цена.

Ранее Трамп заявлял, что США не будут размещать войска в Венесуэле, если Родригес будет делать то, что хочет Вашингтон. При этом он утверждает, что вице-президент готова сотрудничать с Соединёнными Штатами.

Утром 3 января американские военные нанесли серию ударов по территории Венесуэлы. Атакам подверглись военные базы в районе Каракаса и на курортном острове Маргарита, крупный морской порт на побережье. Российское посольство при ударах по Каракасу не пострадало.

Во время воздушных ударов, которые стали прикрытием, из страны американскими спецназовцами были вывезены президент Николас Мадуро и его супруга. Их будут судить в США за наркопреступления.

Москва призвала незамедлительно внести ясность в ситуацию с насильственным вывозом из Венесуэлы её лидера. МИД назвал действия США в Венесуэле актом вооружённой агрессии. Россия выразила солидарность с венесуэльским народом и выступила за срочный созыв Совета безопасности ООН.