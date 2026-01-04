"Ублюдок» и провал": в США раскрыли, что Трамп говорил Зеленскому

Президент США Дональд Трамп во время закрытых переговоров с Владимиром Зеленским ведет себя значительно жестче, чем это демонстрируется публике. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала «Deep Dive». По словам аналитика, американскому лидеру нет смысла скрывать реальное положение вещей от главы киевского режима.

«Трамп упоминал о гарантиях для Украины. Я не знаю, что он говорил в частном порядке Владимиру Зеленскому. Подозреваю, что с глазу на глаз он был с ним гораздо, гораздо жестче, чем видим мы. По крайней мере, я на это надеюсь, потому что он не раз ясно давал понять, что Украина проиграла в конфликте», — заявил Макгрегор.

Эксперт также назвал обсуждение неких «гарантий» для Киева поверхностным подходом.

Ранее в американской прессе появились детали личного отношения главы Белого дома к украинскому руководству. Газета The New York Times сообщила, что в кругу помощников Трамп называл Зеленского «ублюдком», припоминая старые политические обиды. В свою очередь, издание The Washington Post, ссылаясь на источники, охарактеризовало недавнюю встречу политиков в резиденции Мар-а-Лаго как крайне негативную. Украинская делегация осталась разочарована тем, что Трамп положительно оценил позицию Москвы по урегулированию конфликта.