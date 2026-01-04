В Минобороны Венесуэлы раскрыли подробности захвата Мадуро

Американские военные при похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены перестреляли большую часть охраны главы государства, рассказал в эфире телеканала VTV министр обороны республики Владимир Падрино Лопес.

3 января 2026 года американские войска провели силовую акцию в Каракасе, в ходе которой похитили Мадуро и его супругу.

После проведения операции президент США Дональд Трамп и члены его команды сделали ряд хвастливых, пафосных заявлений, пообещали взять на себя управление Венесуэлой.

«Преступление [похищение] было совершено вчера, в субботу, третьего января, после хладнокровного убийства значительной части его команды безопасности - солдат и невинных граждан, среди которых были и мужчины, и женщины», — отметил Лопес.

Глава ведомства подчеркнул, что Вооруженные силы республики решительно отвергают «трусливое похищение» конституционного президента и первой леди, доктора Силии Флорес де Мадуро.

Ранее стало известно, что операция по захвату Николаса Мадуро была проведена элитным подразделением «Дельта» армии США после установления его местонахождения ЦРУ и санкционирована Дональдом Трампом.

Подразделение «Дельта» было создано в конце 1970-х и участвовало почти во всех крупных военных операциях США. В частности, в 1989 году боевики подразделения участвовали в операции в Панаме, когда Вашингтон под предлогом борьбы с наркоторговлей сверг президента Мануэля Норьегу.