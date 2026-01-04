Зеленский анонсировал отставку пяти губернаторов

Владимир Зеленский заявил о скорой замене губернаторов в пяти областях Укрианы. Об этом он написал в соцсетях.

Глава государства сообщил, что провёл собеседования с кандидатами на посты глав администраций Винницкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой областей.

«Провёл сегодня собеседования с кандидатами на должности глав областных администраций. Разговоры были основательными. Благодарен каждому, кто готов брать на себя ответственность», — написал Зеленский.

Он пообещал, что назначения произойдут «в ближайшее время», а имена новых руководителей будут объявлены после завершения всех формальных процедур. Он также поблагодарил действующих губернаторов за работу.