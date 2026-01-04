Рубио раскрыл ожидания США от Венесуэлы после захвата Мадуро

Вашингтон ожидает, что правительство Венесуэлы вышлет представителей Ирана и палестинского движения «Хезболла», рассказал журналистам госсекретарь США Марко Рубио. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что силы США провели акцию в Венесуэле — похитили президента республики Николаса Мадуро и его супругу, вывезли их из страны.

После этого высокопоставленные чиновники США сделали ряд пафосных заявлений, рассказали о возможной судьбе республики, мерах по «наведению порядка» в стране.

Рубио ответил на вопрос об операции против Венесуэлы фразой «это другое»

Репортеры попросили госсекретаря раскрыть, что еще желают получить Соединенные Штаты от республики, какие требования выдвинет Вашингтон в дальнейшем.