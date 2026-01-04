Психиатр объяснил реакцию Мадуро при задержании агентами США

Смех президента Венесуэлы Николаса Мадуро обесценил спецоперацию США в Каракасе, разъяснил в беседе с журналистами «Аргументов и фактов» врач-психиатр Василий Шуров.

В последние дни представители администрации США сделали ряд пафосных заявлений об удачном проведении операции в Венесуэле, захвате президента страны, дальнейших планах по обустройству республики.

Президент Венесуэлы, в свою очередь, стоя в наручниках в антинаркотическом управлении, сказал с улыбкой на камеру: «Доброй ночи, счастливого Нового года».

«Здесь в чистом виде элемент бравады. Человек обесценивает то, что с ним сделали. Конечно, американцам было бы важно, чтобы Мадуро плакал, трясся. А он, наоборот, показывает, что у него все хорошо. Пройдя путь от водителя автобуса до лидера Венесуэлы, он приобрел серьезную закалку», — отметил психиатр.

По его мнению, оппоненты венесуэльского лидера слишком слабы. В связи с этим судьба президента Ирака Саддама Хусейна, погибшего в ходе операции США, Мадуро не грозит.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что страны Южной Америки могут повернуться против американского президента Дональда Трампа из-за атаки на Венесуэлу. Если это произойдет, добавил он, США утратят значительное влияние в Западном полушарии.