Вучич оценил реакцию России на действия США в Венесуэле

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что реакция российских властей на действия Соединенных Штатов в Венесуэле является «уместной и ожидаемой». По его словам, было бы ошибочно рассчитывать на то, что Россия сможет оказать поддержку такой удаленной от нее стране.

— Что касается российской реакции, она ожидаемая, уместная с их позиции, они осудили нарушение международного права, — приводит его слова сербское издание «Политика».

Вучич также не исключил, что Москва может поднять этот вопрос в Совете Безопасности Организации Объединенных наций (ООН), добавив, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, по его мнению, является исключительным дипломатом, который может это сделать, говорится в материале.

В самой ООН также отреагировали на произошедшее. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш убежден, что операция США против Венесуэлы представляет собой «опасный прецедент», поскольку она может привести к тревожным последствиям для всего региона.

