Премьер Чехии осудил реакцию посла Украины на слова о помощи Киеву

Чешский премьер Андрей Бабиш раскритиковал украинского посла в Праге Василия Зварича, резко отреагировавшего на слова о ненадобности финансирования Киева. Об этом пишет České noviny.

Премьер-министр заявил, что Зварич нарушил «дипломатические обычаи».

«Нечего ему нас здесь учить. Он дипломат», — сказал Бабиш.

В новогоднем обращении спикер чешской палаты депутатов Томио Окамура высказался против траты средств налогоплательщиков страны на финансирование конфликта на Украине. Политик выразил надежду на более прагматичную политику нового правительства Чехии.

Зварич счел слова спикера «оскорбительными» и «полными ненависти». Он выразил надежду на то, что чешские власти и гражданское общество дадут «надлежащую оценку» заявлениям Окамуры. МИД Украины поддержал посла в конфликте с чешским парламентарием. После этого глава внешнеполитического ведомства Чехии Петр Мацинка вызвал Зварича из-за высказываний в адрес Окамуры.