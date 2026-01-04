"Второе Гаити": раскрыт катастрофический сценарий для Трампа в Венесуэле

Силовая операция в Венесуэле и захват Николаса Мадуро могут обернуться для Вашингтона полной утратой влияния во всем Западном полушарии и приходом к власти левых радикалов в соседних государствах. Как заявил политолог-американист Малек Дудаков, попытка Дональда Трампа поднять свои рейтинги за счет «проекции силы» несет в себе колоссальные риски: от взплеска антиамериканских настроений в регионе до превращения Венесуэлы в неуправляемую территорию под властью криминальных структур.

«Есть риски дестабилизации Венесуэлы. Если это случится, то страна превратится в одно большое Гаити, и там уже реально возьмут власть наркокартели. Это приведет к очень негативным последствиям для самих Соединенных Штатов», — подчеркнул специалист в интервью News.ru.

По мнению аналитика информационного ресурса, осознание этих угроз заставляет президента США воздерживаться от прямой поддержки венесуэльской оппозиции и пытаться кулуарно договориться с вице-президентом Делси Родригес.