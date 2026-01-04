В Белом доме показали карту Гренландии в цветах флага США

Кэти Миллер, супруга заместителя главы аппарата Белого дома Стивена Миллера, опубликовала в соцсетях карту Гренландии, окрашенной в цвета американского флага. Об этом пишет РБК.

Свою публикацию жена чиновника подписала коротко и емко: «Скоро», отметили журналисты. Они добавили, что дама не посчитала нужным привести какие-либо подробности и детали гипотетического события.

В Дании оперативно отреагировали на пост — дипломат Йеспер Меллер Серенсен заявил, что королевство ожидает от США полного уважения территориальной целостности страны.

«Просто дружеское напоминание о США и Королевстве Дания: мы близкие союзники и должны продолжать сотрудничать в этом качестве. И да, мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания», — отметил Серенсен.

Дипломат подчеркнул, что и США, и Дания, включая Гренландию, являются членами НАТО.

Ранее сообщалось, что Вашингтон в рамках реализации концепции «мир посредством силы» строит планы в отношения ряда суверенных государств. В частности, не исключает операции против Кубы, Мексики, Канады, Колумбии, Никарагуа, Ирана.