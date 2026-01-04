Норвегия осудила операцию США в Венесуэле

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что действия США в Венесуэле противоречат нормам международного права. Свою позицию он изложил в социальной сети X, передает РИА Новости.

Как написал он, международное право является универсальным и обязательным для всех государств. По словам Эйде, «операция США в Венесуэле не соответствует международному праву». Он также призвал к мирному переходу к демократическому управлению в стране.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о проведении 3 января военной операции, в результате которой, по его словам, были захвачены президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга. СМИ проинформировали о взрывах в Каракасе.

Текущее местонахождение Мадуро официально не подтверждено властями Венесуэлы, которые потребовали доказательств, что он жив. В самой США действия администрации вызвали неоднозначную реакцию: ряд конгрессменов назвали операцию незаконной, тогда как официальные лица заявили о подготовке суда над Мадуро.

Венесуэла намерена обратиться в международные организации, включая ООН. Российский МИД выразил солидарность с Венесуэлой, осудил действия США и призвал к освобождению Мадуро и его супруги, а также к предотвращению дальнейшей эскалации.