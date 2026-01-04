Медведчук обвинил США в государственном терроризме

Президент США Дональд Трамп поставил США в позицию государства-террориста, дав козырь его оппонентам.

Такое заявление сделал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

«Действия США в отношении Венесуэлы, главы ее государства и народа, поправшие нормы международного права, являются не чем иным, как государственным терроризмом», — заявил Медведчук.

Президент Финляндии выступил с заявлением по Венесуэле

По его словам, после случившегося, Трамп не сможет называть себя миротворцем и принуждать другие страны выполнять международное законодательство и нормы, а его противники-глобалисты непременно воспользуются данным козырем.

Министерство иностранных дел (МИД) Корейской Народно-Демократической Республики осудило удары США по Венесуэле, а президент Сербии Александр Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности страны заявил о конце международного права после атаки США на Венесуэлу.