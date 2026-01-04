Папа Римский высказался о ситуации в Венесуэле

Папа Римский Лев XIV заявил, что с беспокойством следит за развитием ситуации в Венесуэле. Выступая после воскресной аудиенции в Ватикане, понтифик призвал к миру и справедливости, подчеркнув, что благо народа страны должно быть превыше всего, передает РИА Новости.

Как сообщил Папа Римский, «благо возлюбленного народа Венесуэлы должно возобладать над любыми другими соображениями и привести к преодолению насилия и вступлению на путь справедливости и мира».

Он также подчеркнул необходимость уважения суверенитета Венесуэлы и верховенства закона, защиты прав человека и гражданских свобод. Это, по его словам, необходимо для построения стабильного будущего и достижения согласия, особенно с учетом положения наиболее уязвимых слоев населения, страдающих от экономических трудностей.

3 января американские военные нанесли удар по Каракасу. После этого бойцы элитного подразделения армии США «Delta Force» осуществили операцию по задержанию действующего президента страны Николаса Мадуро.

Поводом для силовой акции стали выдвинутые властями США обвинения. Генеральный прокурор Памела Бонди заявила, что Николас Мадуро обвиняется в наркотерроризме, организации поставок кокаина в Соединенные Штаты, а также в незаконном обороте оружия. Обвинительное заключение по данному делу занимает 25 страниц.