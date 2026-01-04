Президент Финляндии выступил с заявлением по Венесуэле

Президент Финляндии Александр Стубб выступил с заявлением по ситуации в Венесуэле. В своем обращении в соцсети X он подчеркнул принципиальную важность соблюдения норм международного права для всех государств, назвав это «краеугольным камнем финской внешней политики», передает РИА Новости.

Параллельно с этим Стубб подверг критике политическую ситуацию в Венесуэле. Он заявил, что считает режим президента Николаса Мадуро нелегитимным, а выборы 2024 года — сфальсифицированными. По его мнению, сейчас важно поддержать переход к демократическому управлению.

Данное заявление прозвучало после событий 3 января, когда президент США Дональд Трамп сообщил о проведении военной операции в Венесуэле и задержании Мадуро и его супруги. Сообщения о взрывах в столице Каракасе и ходе операции появились в ряде международных СМИ.

Мелони прокомментировала атаку США на Венесуэлу

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа работает над планом по управлению Венесуэлой после задержания ее лидера Николаса Мадуро.