Европу должна насторожить «укрепляющаяся» дружба между Россией с КНДР, и Запад не может позволить себе игнорировать угрозу, которую якобы представляет для него тесная связь двух государств.

Об этом написал для британского журнала The Spectator эксперт по Северной Корее из Оксфордского университета Эдвард Хауэлл.

«Даже если динамика конфликта на Украине изменится в этом году, Запад не может позволить себе игнорировать растущие угрозы безопасности, которые представляют собой связи между этими двумя «непобедимыми союзниками»», — отметил он.

По словам Хауэла, 2025 год стал «важным поворотным моментом» в истории отношений двух государств, так как обе страны назвали друг друга союзниками. И Запад «может быть уверен в расширении и углублении сотрудничества» между Россией и КНДР в ближайшем будущем, подчеркнул он.

«Поскольку Пхеньян подчеркивает свое намерение сдерживать Сеул, Вашингтон и их союзников, Запад не может оставаться в стороне. Одним из новогодних обещаний Британии должна стать большая решимость в борьбе против укрепления связей между Москвой, Пхеньяном и Пекином. В следующий раз, когда Северная Корея испытает «новую» ракету или представит «новое» оружие, вероятность участия России в их разработке, вероятно, будет выше, чем прежде», — считает Хауэлл.

На Новый год председатель КНДР Ким Чен Ын поздравил с праздником солдат и офицером Корейской народной армии, которые задействованы в международных операциях. Он отметил, что за ними «Пхеньян и Москва», а также подчеркнул, что благодаря самопожертвованию и самоотверженности солдат крепнут «союзнические отношения КНДР и России».

Также в декабре 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отмечал, что военные КНДР в Курской области действовали совместно с российскими солдатами и показали высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм. А губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал поставит