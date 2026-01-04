Мелони прокомментировала атаку США на Венесуэлу

Правительство Италии считает, что атака США на Венесуэлу является «оборонительными действиями против гибридных атак на безопасность» и такие действия являются законными.

Об этом говорится в обращении премьер-министра Италии Джорджии Мелони, опубликованном на сайте итальянского правительства.

«В соответствии с давней позицией Италии, правительство не считает внешние военные действия путем к свержению тоталитарных режимов. В то же время, однако, оно считает законными оборонительные действия против гибридных атак на безопасность, как в случае с государственными структурами, которые подпитывают наркоторговлю и способствуют ей», — подчеркнула Мелони.

Также премьер подчеркнула, что Италия «всегда поддерживала стремление венесуэльского народа к демократическому переходу» и осуждало репрессии режима Мадуро, «чья самопровозглашенная победа на выборах никогда не была признана Италией или ее основными международными партнерами».

Правительство страны также призвало «к скорейшему освобождению» всех граждан западных стран, которые находятся в венесуэльских тюрьмах, с полным соблюдением основных прав человека.

Реагируя на атаку США, канцлер Германии Фридрих Мерц написал в соцсети X, что «правовая оценка» действий Штатов «сложна и требует тщательного рассмотрения». Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что США «освободили» Венесуэлу от диктатуры, а венесуэльский народ «не может это не праздновать».

Лидер европейской страны назвал атаку на Венесуэлу концом международного права

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что операция США доказывает разрушение мирового порядка, а международное право больше не действует. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал, что удары США по Венесуэле могут привести к росту цен на нефть.

3 января 2026 года США атаковали Венесуэлу, арестовав президента Николаса Мадуро и его супругу. Теперь в США Мадуро готовятся осудить за преступления в сфере наркобизнеса.