Команда Трампа разрабатывает план управления Венесуэлой после задержания Мадуро

Администрация президента США Дональда Трампа работает над планом по управлению Венесуэлой после задержания ее лидера Николаса Мадуро. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, передает РИА Новости.

Согласно изданию, разработкой структуры временного управления занимается команда по национальной безопасности, в которую входят госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и советник президента Стивен Миллер.

Этот процесс следует за заявлением Трампа от 3 января о проведении военной операции в Венесуэле, в результате которой, по его словам, Николас Мадуро и его супруга были захвачены. Многие СМИ сообщали о взрывах в столице Каракасе и возможных жертвах среди военных и мирных жителей.

Ранее издание New York Times сообщило, что Мадуро отклонил ультиматум американского президента Дональда Трампа. Согласно информации газеты, ему было предложено добровольно покинуть свой пост и уехать в изгнание в Турцию.